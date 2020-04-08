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عدن - ياسمين التهامي - هذا ما وجده الجيش في معسكر اللبنات بعد فرار المليشيات

تمكنت القوات الحكومية اليوم الأربعاء من أسر العشرات من عناصر جماعة الحوثي خلال عملية تحرير معسكر اللبنات شرقي مديرية الحزم مركز محافظة الجوف. وقال مصدر خاص لـ "يمن برس" إن القوات الحكومية تمكنت من أسر العشرات من عناصر جماعة الحوثي عقب تمكنها من تحرير معسكر اللبنات ومناطق الاقشع والابرش شرقي الحزم.

وأكد المصدر مقتل وجرح العشرات من عناصر جماعة الحوثي واستعادة الجيش 7 أطقم وعربة عسكرية خلال عملية تحرير معسكر اللبنات. جديد اب برس Advertisements وحصل "يمن برس" على صورة تظهر 3 من عناصر جماعة الحوثي وقعوا أسرى بيد القوات الحكومية في منطقة الاقشع شرقي الحزم. وكانت القوات الحكومية مسنودة برجال القبائل تمكنت اليوم من تحرير معسكر اللبنات ومناطق الجدافر والاقشع والابرش وقريتي السيل والمسعافة شرقي مديرية الحزم عقب عملية عسكرية واسعة أطلقتها فجر اليوم.

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