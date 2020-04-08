شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف وبدء من اليوم : بيان بوقف العمليات العسكرية بشكل كامل في اليمن وذالك بطلب من الامم المتحدة تفاصيل ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الاربعاء 08-04-2020? - آخر تحديث الاربعاء 8-4-2020? التحالف وبدء من اليوم : بيان بوقف العمليات العسكرية بشكل كامل في اليمن وذالك بطلب من الامم المتحدة تفاصيل ! نقلت وكالة " رويترز" عن مصادر في التحالف العري أنه سيتم الاعلان عن العمليات العسكرية في اليمن عند منتصف الليل غلى أن تبدأ غدا الخميس. جديد اب برس Advertisements وبحسب الوكالة فأن وقف العمليات العسكرية من قبل التحالف ياني دعما لمبادرة الأمم المتحدة .

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