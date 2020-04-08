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عدن - ياسمين التهامي - شاهد نتائج دراسة إحصائية أن إيطاليا ستشهد خلال هذة الفترة من مايو انحسارا في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد لتصل الصفر !

أظهرت دراسة إحصائية أن إيطاليا ستشهد خلال الفترة ما بين 5 و 16 مايو انحسارا في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في عموم البلاد لتصل الصفر. وأورد التقرير الإحصائي الذي أجراه معهد إيناودي للاقتصاد والمال (Eief)، بناء على البيانات اليومية عن تفشي الجائحة المعلنة حتى 29 مارس الجاري، تقديرات موعد انخفاض حالات الاصابة الى الصفر لكل إقليم بحسب روسيا اليوم. جديد اب برس Advertisements وذكر التقرير أن منطقة ترينتينو ألتو أديجي ستكون الأولى على المستوى الوطني التي ستشهد تصفير حالات الاصابة في 6 أبريل المقبل، تليها في 7 من نفس الشهر أقاليم ليغوريا وأومبريا وبازيليكاتا، ومن ثم فالي دي أوستا في 8 أبريل، بوليا في 9 أبريل، فريولي فينيزيا جوليا في 10 أبريل، أبروتسو في 11 أبريل ، فينيتو وصقلية في 14 أبريل، بييمونتي في 15 أبريل، لاتسيو 16 أبريل، كالابريا 17 أبريل، كامبانيا 20 أبريل، لومبارديا 22 أبريل، إميليا رومانيا 28 أبريل، وأخيرا اقليم توسكانا في 5 مايو.

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