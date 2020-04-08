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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان.. اعلان مفاجىء من التحالف العربي يوقف العمليات العسكرية بشكل كامل في اليمن بدء من منتصف الليل 2020/04/08 الساعة 10:21 مساءً (الخليج 365)

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