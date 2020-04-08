شكرا لبحثكم عن خبر شركة صافر تكشف حجم الضرر الهائل جراء قصف الحوثيين لمحطة ضخ النفط في كوفل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - حملت شركة "صافر" لعمليات الانتاج و الاستكشاف، ميليشيا الحوثي مسئولية تعطيل محطة ضخ النفط (PS2) بمديرية صرواح، غربي مأرب، جراء قصفها بقذائف الهاون بشكل متعمد.

وأكدت الشركة في بيان الثلاثاء، أن "القصف تسبب بأضرار بالغة في المحطة ومرافقها وتعطيلها بشكل نهائي".

وأضاف البيان أن خزانات الوقود تعرضت للتدمير بشكل مباشر واحتراق السكن الخاص بموظفي المحطة بالكامل وكذلك غرفة التحكم والمولدات الكهربائية وكافة مرافق المحطة التي تبلغ كلفتها ملايين الدولارات.

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وبين أن حادثة إحراق المحطة وقعت بعد قصف مكثف بقذائف الهاون على مدى ثلاثة أيام متتالية في إصرار واضح على إلحاق الضرر بالمنشأة وتدميرها في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي .

ولفت بيان صافر إلى أن هذه الحادثة تضاف إلى جرائم المليشيا بحق المنشآت الوطنية، وتأتي في سياق أعمالها الإجرامية الممنهجة التي تستهدف قطاعات الانتاج وتعطيل الاقتصاد الوطني،

وطالبت "شركة صافر" الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن والمجتمع الدولي بإدانة الجرائم والانتهاكات التي تمارسها جماعة الحوثي المسلحة في حق الأرض والإنسان اليمني والبنية التحتية للاقتصاد الوطني.

كما دعت إلى تطبيق العقوبات الرادعة تجاه مليشيات الحوثي المسلحة وممارسة الضغوط الكفيلة بوصول فريق الصيانة إلى خزان صافر النفطي في ميناء رأس عيسى، وتجنيب المنطقة عواقب وخيمة جراء كارثة بيئية وشيكة.