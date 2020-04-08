شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رويترز: التحالف سيعلن وقف إطلاق النار في اليمن منتصف الليل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز، إن التحالف الذي تقوده السعودية لقتال الحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن سيعلن عند منتصف ليل الأربعاء، وقف عملياته العسكرية على مستوى البلاد لدعم مبادرة الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار.



وقال مصدران اثنان إن وقف القتال، المتوقع أن يبدأ تنفيذه يوم الخميس، تمت الموافقة عليه لأسباب منها تجنب أي انتشار محتمل لفيروس كورونا المستجد في اليمن والذي لم يسجل بعد أي حالة إصابة بالفيروس.

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