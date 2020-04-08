تدشين حملة الرش والتعقيم في عدد من الشوارع والمرافق العامة بالمنصورة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 أبريل 2020

الخليج 365 - عدن

دشن مدير عام مديرية المنصورة بمحافظة عدن ، محمد عمر البري ، امس " الثلاثاء " ، حملة الرش والتعقيم الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ) في المديرية .



وتستهدف الحملة - الذي حضرها عضو الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بمديرية المنصورة - نائب مدير إدارة خلية الأزمة لمواجهة فيروس كورونا - عارف ياسين ، وبمشاركة عدد من عربات الإطفاء التابعة للدفاع المدني بمحافظة عدن ، ستستهدف الشوارع العامة بالمديرية ، وكذا رش المعقمات اليدوية في عدد من المرافق الحكومية والأسواق والأماكن المزدحمة في مديرية المنصورة .

وأكد مدير عام المنصورة ، البري ، خلال التدشين ، أن حملة الرش تندرج في إطار الحملات الوقائية - التي تنفذها وبتمويل من السلطة المحلية بالمديرية - لحماية المواطنين من وباء كورونا ، مشيراً إلى أهمية الحملة في تعقيم مواقع التجمعات العامة كإجراءات وقائية من هذا الوباء الخطير .

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ولفت البري ، إلى أن قيادة مديرية المنصورة أعدت خطة لتنفيذ برامج وأعمال الحملة على مستوى مناطق المديرية ، منوهاً بجهود فريق الحملة في تنفيذ عملية الرش والتعقيم وفقاً لما هو مخطط .

وفي التدشين ، أشار مدير عام مديرية المنصورة ، محمد عمر البري ، إلى أهمية تعزيز الجهود التوعوية والصحية لحماية المجتمع من الأوبئة ، داعياً المواطنين إلى الإلتزام التام بالنظافة العامة والشخصية والتقيد بالإرشادات الصحية لمواجهة جائحة كورونا العالمية .

فيما أوضح مدير مكتب الصحة العامة والسكان بالمديرية - مدير إدارة خلية الأزمة لمواجهة فيروس كورونا - الدكتور عبدالرب أحمد المفلحي ، أن تنفيذ هذه الحملة - والتي يشارك فيها عدد العاملين وتستمر " 3 " أيام - يأتي ضمن الأنشطة والتدخلات الجاري تنفيذها بتوجيهات من مدير عام المديرية ، محمد عمر البري ، بهدف تحقيق الإستجابة والتدخل الطارئ لمواجهة فيروس كورونا ، مشيراً إلى أنه تم تقسيم مديرية المنصورة إلى مربعات وتوزيع الفرق الميدانية عليها بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من الحملة .

من جانبه ، أشار نائب مدير عام الدفاع المدني بالمحافظة ، النقيب سلطان سالم مجاهد ، أهمية مشاركة الدفاع المدني في هذه الحملة بإعتبارها مهمة إنسانية للوقاية من هذا الوباء القاتل ، لافتاً إلى أنه تم تخصيص " 3 " عربات الإطفاء ذات سعات تخزينية مختلفة بإجمالي تقدر " 35 " ألف لتر ، للقيام في تنفيذ الحملة .

حضر التدشين ، أعضاء إدارة خلية الأزمة لمواجهة فيروس كورونا في مديرية المنصورة ، نبيل أبو بكر ، محمد عيدروس ، أميل السلامي ، حسن عبدالعزيز ، ومدير مركز الدفاع المدني بالمديرية ، غسان أحمد صالح