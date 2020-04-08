عـــــاجل : الكشف عن آخر تطورات الحالة الصحية لـ"رئيس الوزراء" بعد اصابته بكورونا

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عدن - ياسمين التهامي - قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، يوم الأربعاء، إن بوريس جونسون يستجيب للعلاج في وحدة العناية المركزة في مستشفى بوسط لندن مضيفا أن ”معنوياته مرتفعة“.
ونقل جونسون للمستشفى يوم الإثنين، للعلاج من فيروس كورونا.
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الكشف حالة الصحية لرئيس الوزراء البريطاني
وقال المتحدث للصحفيين: ”لا تزال حالة رئيس الوزراء مستقرة ويستجيب للعلاج. ما زال في وحدة العناية المركزة في مستشفى سانت توماس ومعنوياته مرتفعة“.
وذكرت الحكومة البريطانية يوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء يتلقى علاجا بالأكسجين ويتنفس دون مساعدة.
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