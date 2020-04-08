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انهيار مخيف للريال اليمني امام الدولار الأمريكي والريال السعودي في صنعاء وعدن وحضرموت.. شاهد سعر الصرف الان

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شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار مخيف للريال اليمني امام الدولار الأمريكي والريال السعودي في صنعاء وعدن وحضرموت.. شاهد سعر الصرف الان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انهيار مخيف للريال اليمني امام الدولار الأمريكي والريال السعودي في صنعاء وعدن وحضرموت...شاهد سعر الصرف الان  عدن  

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جديد "الخليج 365"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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الريال السعودي : 174.5 

الدولار الامريكي : 663 

الدرهم الإماراتي : 178 

الريال العماني. : 1702 

أسعار البيع: 

الريال السعودي : 175 

الدولار الأمريكي : 666 

الدرهم الإماراتي : 179.5 

الريال العماني : 1720   

أسعار الصرف بصنعاء:   

الرمز العملة شراء بيع

USD دولار أمريكي 599 603 

AED درهم إماراتي 159 159.5 

SAR ريال سعودي 158 158.5 


أسعار الصرف بحضرموت:   


الرمز العملة شراء بيع 

USD دولار أمريكي 661 666 

AED درهم إماراتي 175.5 176.5 

SAR ريال سعودي 174.5 175.5 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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