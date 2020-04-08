شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار مخيف للريال اليمني امام الدولار الأمريكي والريال السعودي في صنعاء وعدن وحضرموت.. شاهد سعر الصرف الان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انهيار مخيف للريال اليمني امام الدولار الأمريكي والريال السعودي في صنعاء وعدن وحضرموت...شاهد سعر الصرف الان عدن أسعار الشراء: شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements الريال السعودي : 174.5 الدولار الامريكي : 663 الدرهم الإماراتي : 178 الريال العماني. : 1702 أسعار البيع: الريال السعودي : 175 الدولار الأمريكي : 666 الدرهم الإماراتي : 179.5 الريال العماني : 1720 أسعار الصرف بصنعاء: الرمز العملة شراء بيع USD دولار أمريكي 599 603 AED درهم إماراتي 159 159.5 SAR ريال سعودي 158 158.5

أسعار الصرف بحضرموت:

الرمز العملة شراء بيع USD دولار أمريكي 661 666 AED درهم إماراتي 175.5 176.5 SAR ريال سعودي 174.5 175.5

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