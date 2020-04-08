شكرا لقرائتكم خبر عن اشهر مذيع في قناة الجزيرة "فيصل القاسم" يفاجئ الجميع ويكشف قبل قليل عن تفاصيل خطيرة حول فيروس كورونا والجهة التي تقف وراء ظهورة .. (فيديو صادم) والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - أعرب مذيع قناة الجزيرة الفضائية، فيصل القاسم، عن قناعته بكون فيروس (كورونا) المستجد؛ ما هو إلا لعبة كبرى لها أهدافها.

وقال القاسم في سلسلة تغريدات عبر حسابه بموقع (تويتر): "السؤال المحوري.. لماذا لم يتأهب العالم أجمع لمواجهة الفيروسات السابقة، التي كانت أخطر من كورونا بكثير كما يتأهب الآن، مع أن كورونا أقل ضرراً من غيره بمرات؟ ليتنا نعرف السبب وراء هذه اللعبة الخطيرة، ومن يقف وراءها ومن المستفيد الأكبر منها؟".

وأضاف: لعبة الكورونا الكبرى محبوكة جيداً، بحيث تنفي نظرية المؤامرة فوراً، فمن يزعم أنها لعبة من الدول الكبرى، سيردون عليه فوراً بالقول: إن الفيروس وصل إلى كل الدول العظمى.. لكن هل هذا الرد ينفي أنها لعبة؟ ما رأيكم؟

وعلى الرغم من ذلك، أتاح "القاسم" الرأي المخالف له، حيث قال في تغريدة ثالثة: بعيداً عن التكهنات ونظريات المؤامرة: الدكتور إيان ليبكين، أشهر طبيب أمريكي، ساعد الصينيين عام 2003 في مكافحة مرض ( سارز) والآن يساعدهم في مكافحة كورونا يقول: الكورونا ليس من صنع البشر، بل هو من الطبيعة، وبالتحديد من الحيوانات البرية، وعلى البشرية جمعاء أن تتبادل المعلومات لمكافحة الوباء.

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