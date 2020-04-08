شكرا لبحثكم عن خبر عاجل: إطلاق سراح رئيس المجلس الانتقالي بمحافظة شبوة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عزيز الأحمدي : أكدت مصادر لـ عدن الغد أن القوات الخاصة أطلقت سراح الشيخ علي محسن السليماني رئيس المجلس الانتقالي بمحافظة شبوة بعد إعتقاله دام لساعات Advertisements هذا و أكدت المصادر إلى أن توجيهات من محافظ محافظة شبوة محمد صالح بن عديو قضت بإطلاق سراح السليماني مع مرافقيه بأسرع وقت الجدير بالذكر أن الشيخ علي محسن السليماني رئيس المجلس الانتقالي بشبوة اعتقلته قوة أمنية بأحد نقاط التفتيش أثناء عودته من محافظة أبين

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