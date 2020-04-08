شكرا لبحثكم عن خبر سلطنة عمان تصدر قراراً بإغلاق العاصمة مسقط جراء تفشي فيروس كورونا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

قررت سلطنة عمان فرض إغلاق على العاصمة مسقط، بدءا من العاشر من الشهر الجاري، ضمن إجراءات الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مع تمديد تعليق الدراسة، المقرر حتى منتصف الشهر، إلى أجل غير مسمى.

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وأفاد التلفزيون الرسمي بأن "اللجنة العليا للتعامل مع كوفيد-19 قررت إغلاق محافظة مسقط من خلال تفعيل نقاط التحكم والسيطرة، بحيث يبدأ التطبيق اعتبارا من الساعة 10 من صباح يوم الجمعة 10 نيسان/أبريل ولغاية الساعة 10 من صباح الأربعاء 22 نيسان/أبريل 2020 مع استمرار نقاط التحكم والسيطرة بجميع محافظات".

كما قررت اللجنة "استمرار تعليق الدراسة في كافة المؤسسات التعليمية في السلطنة حتى إشعار آخر، مع التأكيد على أهمية استمرار الجهود القائمة في خدمة التعلم عن بُعد عبر المنصّات التعليمية".