شكرا لبحثكم عن خبر عاجل.. تطورات متسارعة وغير مسبوقة في الجوف وهذا ما يحدث الآن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

تواصل القوات الحكومية تقدمها في محافظة الجوف شمال اليمن عقب تمكنها صباح اليوم الأربعاء من تحرير معسكر اللبنات شرق المحافظة.

وقال مصدر خاص لـ "يمن برس" إن القوات الحكومية مسنودة برجال القبائل تمكنت قبل قليل من مساء اليوم من تحرير منطقة السيل شرقي مدينة ‎الحزم مركز محافظة الجوف.

Advertisements

وأضاف المصدر أن القوات الحكومية ورجال القبائل تمكنوا أيضاً من تحرير قرية المسعافة القريبة من مدينة الحزم وسط معارك عنيفة تخوضها ضد جماعة الحوثي.

وأكد المصدر أن المواجهات في الأثناء تقترب من مدينة الحزم وسط انهيار كبير في صفوف جماعة الحوثي عقب خسارتها معسكر اللبنات شرقي الحزم، مؤكداً مقتل وجرح وأسر العشرات من عناصر الجماعة.

وكانت القوات الحكومية مسنودة برجال القبائل تمكنت اليوم من تحرير معسكر اللبنات ومناطق الجدافر والاقشع والابرش شرقي مديرية الحزم عقب عملية عسكرية واسعة أطلقتها فجر اليوم.