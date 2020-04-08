شكرا لبحثكم عن خبر رويتر: السعودية تنوي إعلان وقف اطلاق النار في اليمن من طرف واحد خلال ساعات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر لوكالة "رويترز" اليوم الأربعاء، إن التحالف العربي بقيادة السعودية سيعلن وقف إطلاق النار على مستوى البلاد عند منتصف الليل على أن يبدأ يوم الخميس 9 أبريل 2020.

وأكدت ثلاثة مصادر أن التحالف بقيادة السعودية سيعلن وقف العمليات العسكرية في اليمن لدعم مبادرة الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار.

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وأفاد اثنين من المصادر بأن تعليق العمليات العسكرية من المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ يوم الخميس.

وأشارا إلى أنه تم الاتفاق عليه جزئيا لتجنب انتشار محتمل لفيروس كورونا المستجد في اليمن.