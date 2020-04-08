شكرا لمتابعة خبر عن عاجل : الشرعية تتلقى أخباراً سارة بقلب قوات الجيش موازين المعركة واعلان استعادة أكبر وأهم معسكر بالجوف " اللبنات " صباح اليوم الأربعاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - "كورونا لا يعيش على الأسطح".. اكتشاف مهم لكن كيف تحدث العدوى؟ مدير أمن أبين يُجري جولة تفقدية للنقاط الأمنية فجراً .. ويضبط عددا من المخالفين عاجل الان بشري ساره .. أول دولة تتخلص من "فيروس كورونا".. والحياة تعود إلى طبيعتها (شاهدمن هي الدولة) "تويتر" يوجه ضربة صادمة للسعودية ومصر..وما علاقة قطر؟

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