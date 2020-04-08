شكرا لمتابعة خبر عن المملكة تسحق غطرسة ترامب وتوجه له اهانة بالغة ومذلة مسحت بكرامته الارض ورقضت بقوة ان تلبي له هذه الطلب، وصحفي يصفه بالاحمق الذي لا يمتلك ذرة عقل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - المملكة تسحق غطرسة ترامب وتوجه له اهانة بالغة ومذلة مسحت بكرامته الارض ورقضت بقوة ان تلبي له هذه الطلب، وصحفي يصفه بالاحمق الذي لا يمتلك ذرة عقل

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كانت هذه تفاصيل خبر المملكة تسحق غطرسة ترامب وتوجه له اهانة بالغة ومذلة مسحت بكرامته الارض ورقضت بقوة ان تلبي له هذه الطلب، وصحفي يصفه بالاحمق الذي لا يمتلك ذرة عقل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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