شكرا لمتابعة خبر عن ليس صادق الاحمرولا العرادة ولا العكيمي..شيخ شرس اقسم بالله ان يقتحم صنعاء..وابو علي الحاكم يخاف منه ومهدي المشاط يصفه بأشجع شيخ يمني ( صورة + الاسم ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - ليس صادق الاحمرولا العرادة ولا العكيمي..شيخ شرس اقسم بالله ان يقتحم صنعاء..وابو علي الحاكم يخاف منه ومهدي المشاط يصفه بأشجع شيخ يمني ( صورة + الاسم )

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ليس صادق الاحمرولا العرادة ولا العكيمي..شيخ شرس اقسم بالله ان يقتحم صنعاء..وابو علي الحاكم يخاف منه ومهدي المشاط يصفه بأشجع شيخ يمني ( صورة + الاسم ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.