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صنعاء - ياسمين الخيامي - وفاة 2000 أمريكي بفيروس كورونا في يوم واحد...الشعب الامريكي في طريقه للانقراض والكونجرس الامريكي يصف ترامب بالمجنون ويطالب بعزله ومحاكمته

اطلق الكونجرس الامريكي صيحة تحذيرية من ان الشعب الامريكي في طريقه للانقراض عقب الاعلان رسميا عن وفاة 2000 أمريكي بفيروس كورونا افي يوم واحد.

وقال اعضاء في الكونجرس ان الشعب الامريكي في طريقه للانقراض اذا استمر الحال على ما هو عليه.

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وطالبت قيادات بارزة في الكونجرس بضرورة عزل الرئيس ترامب الذي عجز عن تقديم اية حلول وتقديمه للمحاكمة العسكرية لانه ارتكب اخطأ قاتلة ساهمت في انتشار هذا الوباء في كل الولايات الامريكية .



وأعلنت جامعة جونز هوبكينز الأمريكية، اليوم الأربعاء، وفاة حوالي 2000 بفيروس كورونا بالولايات المتحدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وتعد تلك أكبر حصيلة يومية لعدد الوفيات مسجلة حتى الآن في العالم.

وتعد الولايات المتحدة أكثر الدول تضررا بعدد الإصابات في العالم حيث وصلت الحصيلة الإجمالية إلى أكثر من 400 ألف إصابة، كما قفز عدد الوفيات إلى 12837 حالة وفاة.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قال خلال المؤتمر الصحفي اليومي لخلية إدارة أزمة تفشي فيروس كورونا في البلاد، إن "هناك 10 عقاقير قيد الاختبار في الولايات المتحدة"، مشيرا إلى أنه يرغب في إعادة فتح البلاد بأسرع وقت ممكن.

وانتقد الرئيس الأمريكي منظمة الصحة العالمية قائلا، "سنعلق تمويلنا لمنظمة الصحة العالمية بالنظر لإخفاقهم في توخي آثار تفشي فيروس كورونا".

وأضاف ترامب، "منظمة الصحة العالمية تنحاز للصين بصورة كبيرة، رغم أنها تلقت منا أموالا طائلة. وانتقدت قراري بمنع دخول الصينيين إلى الولايات المتحدة".

وتابع، "علينا مراجعة علاقتنا مع منظمة الصحة العالمية، لأنها أخطأت وكان يجدر بها أن تعلن الوباء مبكرا".

انتشر الفيروس حتى الآن في 209 دول، ورغم أن الصين هي بؤرة تفشي المرض ولكنها سيطرت بشكل فعال على انتشاره، ولم تعد لديها أي إصابات تذكر كما أن الوفيات لم تتخط حاجز 3331 إصابة.

بينما في دول مثل: إيطاليا (135 ألف إصابة، 17135 وفاة)، وإسبانيا (140 ألف إصابة، 13912 وفاة)، يتم يوميا تسجيل عدة آلاف مصاب ومئات الوفيات، إلى جانب مئات الآلاف في نحو 209 دول، إذ تعدت الإصابات حاجز الـمليون و422 ألف إصابة، تم شفاء 301 ألف شخص من المرض، واقتربت الوفيات من 82 ألف وفاة، وفقا لموقع "ورلد أوميتر" المتخصص في إحصائيات إصابة الفيروس حول العالم.

كما عطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين. وأيضا أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض وفرضت أغلب الدول في الشرق الأوسط حظر تجول جزئي، خشية استمرار انتشار الفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض (كوفيد-19) الناتج عن فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.