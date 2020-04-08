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صنعاء - ياسمين الخيامي - الرئيس الايراني حسن روحاني يتلقى رسالة مؤثرة ومبكية هزت وجدان كل السعوديين وقهرت كل ابناء الطائفة السنية في الخليج والعالم( صورة + نص الرسالة المبكية )

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