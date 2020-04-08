شكرا لمتابعة خبر عن السعودية.. أمر ملكي بالإفراج ”المؤقت“ عن سجناء الديون والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - خالد النبوي يكشف للمرة الأولى تفاصيل تعرضه لأزمة قلبية (فيديو) أزمة تعصف بسلطنة عمان وتجبر السلطان هيثم بن طارق على مخالفة الراحل "قابوس" هند البحرينية تتحدث عن إصابة 74 عامل توصيل بكورونا ثم تتراجع عااجل: "احمد علي" في منصب رفيع بقرار من الشرعية .شاهد كيف تم تعيينه هام جدا

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