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عدن - ياسمين التهامي - امر ملكي عاجل للعاهل السعودي يخص المسجونين من المواطنين والمقيمين مجدداً تفاصيل!

جديد اب برس Advertisements ​ العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الثلاثاء، أمرًا ملكيًا يقضي بالإفراج الفوري المؤقت عن المدانين بقضايا المديونية المالية، وتعليق تنفيذ الأحكام والأوامر القضائية الخاصة بالرؤية والزيارة المرتبطة بالأزواج المنفصلين وأطفالهم، بهدف تقليل الاختلاط بين السكان لأكبر قدر ممكن، وتقليل فرص انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد. وقالت وكالة الأنباء الرسمية، إن الملك سلمان أمر ”بتعليق تنفيذ الأحكام والأوامر القضائية النهائية المتصلة بحبس المدين في قضايا الحق الخاص، مع الإفراج المؤقت ـ بشكل فوري ـ عمن حُبس تنفيذًا لتلك الأحكام والأوامر“. وأضافت أن الأمر الملكي تضمن ”تعليق تنفيذ الأحكام والأوامر القضائية النهائية المتصلة بتمكين الأولاد من زيارة أحد الوالدين المنفصلين“. ويسري الأمر الملكي الذي يشمل المواطنين السعوديين والوافدين الأجانب المقيمين في البلاد، حتى ”تاريخ إعلان اللجنة المعنية باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا وزوال الظروف الاستثنائية لجائحة الفيروس“. وقال وزير العدل السعودي، وليد الصمعاني، إن أوامر الحبس جرى رفعها إلكترونيًا بشكل فوري وإشعار الجهة المعنية بإنفاذ ذلك، لكنه لم يذكر عدد السجناء الذين سيتم الإفراج عنهم. وأضاف الوزير الصمعاني أن أحكام الرؤية والزيارة للأطفال، تم تعليقها إلكترونيًا أيضًا، وإشعار الأطراف برسالة نصية بذلك. واتخذت المملكة العربية السعودية عدة إجراءات لمنع تفشي الفيروس، شملت حتى الآن تعليق الدراسة والعمل والعمرة والسفر الداخلي والخارجي وإغلاق المساجد وفرض حظر تجول كامل وجزئي في عموم البلاد التي يعيش فيها أكثر من 30 مليون نسمة بين مواطنين ووافدين أجانب.

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