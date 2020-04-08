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الرياض - رنا هويدي - بالصور .. الوليد بن طلال يستدعي فنانة مشهورة إلى قصره ويظهر معها في وضع غير مألوف ويضع يده في هذه المنطقة الحساسة .. وردة فعل غير متوقعة .. شاهد

نشر محبي الفنانة الإماراتية أحلام، عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، صورة لها برفقة رجل الأعمال السعودي الأمير الوليد بن طلال من داخل قصره، أثناء تكريمه لها بتناول الغداء معًا. كما نشرت الفتاة أحلام صورة جمعتها بالأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز، بقصره بمدينة الرياض وذلك بعد تناولهما وجبة الغداء . Advertisements وقالت أحلام في تغريدتها: تشرفت بالدعوه الكريمه على الغداء من سمو الامير الملكي الامير الوليد بن طلال في قصره العامر هذا الانسان العظيم الذي كانت له افضال كثيره علي ربي يحميك ويحفظك ويطول بعمرك تشريف شوفتك. ونالت الصورة على إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وأشاد محبي الفنانة الإماراتية بها وبرجل الأعمال السعودي.

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