شكرا لمتابعة خبر عن عاجل وخطير..عبد الملك الحوثي يباغت الشرعية والتحالف ويقدم للجنوبيين هدية لا تقدر بثمن ستحقق حلمهم بالانفصال وتجعل الزبيدي الحاكم المطلق في الجنوب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل وخطير..عبد الملك الحوثي يباغت الشرعية والتحالف ويقدم للجنوبيين هدية لا تقدر بثمن ستحقق حلمهم بالانفصال وتجعل الزبيدي الحاكم المطلق في الجنوب

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل وخطير..عبد الملك الحوثي يباغت الشرعية والتحالف ويقدم للجنوبيين هدية لا تقدر بثمن ستحقق حلمهم بالانفصال وتجعل الزبيدي الحاكم المطلق في الجنوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.