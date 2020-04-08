شكرا لمتابعة خبر عن الفنان العراقي كاظم الساهر يقهر كل ابناء اليمن..شاهد العمل القذر لكاظم الساهر الذي جعل اليمنيين يتمنون هلاكه وان يقضي عليه فيروس كورونا القاتل ( فيديو صادم ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - الفنان العراقي كاظم الساهر يقهر كل ابناء اليمن..شاهد العمل القذر لكاظم الساهر الذي جعل اليمنيين يتمنون هلاكه وان يقضي عليه فيروس كورونا القاتل ( فيديو صادم )

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