شكرا لبحثكم عن خبر عاجل: صواريخ الحوثي تصيب لواء الاماجد في ابين وسقوط جرحى والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - هز دوي انفجار عنيف، انحاء متفرقة في المنطقة الوسطى بابين.

وقال سكان محليون ان ميليشيات الحوثي اطلقت صاروخ كاتيوشا على معسكر الاماجد شرق مدينة لودر.

وسقط عدد من القتلى والجرحى اثر الاستهداف الحوثي للمعسكر ووصل عدد من الجرحى الى مستشفى مدينة لودر .

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وقال مصدر طبي ان عدد من الجنود وصلوا الى المستشفى عقب تعرض المعسكر للقصف بصواريخ الكاتيوشا، مؤكدا ان بعض الجرحى حالتهم حرجة.

مصادر اعلامية كشفت عن ان القصف الحوثي من اعلى جبل ثرة اللواء واصابت موقعا فيه.

يذكر ان اللواء قد اطلق حملة عسكرية صباحا لتحرير مديرية مكيراس .