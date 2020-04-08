شكرا لبحثكم عن خبر قيادي كبير بجماعة الحوثي يعترف بانتصارات الشرعية في البيضاء.. ويهدد :لن يستمر ذلك الصعود والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - قال القيادي الحوثي محمد ناصر البخيتي إن الجيش الوطني صعد في البيضاء وتعز ولكن لن يستمر ذلك الصعود.
البخيتي في منشور له على الفيسبوك حذر الجيش الوطني والذي وصفه بحزب الإصلاح من الفرح بالصعود في البيضاء وتعز معتبرا ذلك مقدما لسقوطهم منها.
وذكر البخيتي أن الجيش الوطني كان قد صعد في مأرب ونهم وغيرها من المواقع ثم تراجع ليستدل بذلك التراجع على مستقبل المعارك في البيضاء وتعز وغيرها.
وكان الجيش الوطني قد حقق تقدما ملحوظا في جبهتي البيضاء وتعز والجوف وسيطر على عدة مواقع قد تغير مجريات المعركة.
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