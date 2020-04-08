اخبار الخليج / اخبار اليمن

قيادي كبير بجماعة الحوثي يعترف بانتصارات الشرعية في البيضاء.. ويهدد :لن يستمر ذلك الصعود

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لبحثكم عن خبر قيادي كبير بجماعة الحوثي يعترف بانتصارات الشرعية في البيضاء.. ويهدد :لن يستمر ذلك الصعود والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال القيادي الحوثي محمد ناصر البخيتي إن الجيش الوطني صعد في البيضاء وتعز ولكن لن يستمر ذلك الصعود.

 

البخيتي في منشور له على الفيسبوك حذر الجيش الوطني والذي وصفه بحزب الإصلاح من الفرح بالصعود في البيضاء وتعز معتبرا ذلك مقدما لسقوطهم منها.

Advertisements

 

وذكر البخيتي أن الجيش الوطني كان قد صعد في مأرب ونهم وغيرها من المواقع ثم تراجع ليستدل بذلك التراجع على مستقبل المعارك في البيضاء وتعز وغيرها.

وكان الجيش الوطني قد حقق تقدما ملحوظا في جبهتي البيضاء وتعز والجوف وسيطر على عدة مواقع قد تغير مجريات المعركة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قيادي كبير بجماعة الحوثي يعترف بانتصارات الشرعية في البيضاء.. ويهدد :لن يستمر ذلك الصعود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا