شكرا لبحثكم عن خبر عاجل .. الاماجد يطلقون معركة تحرير مكيراس والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - بدأت قوات من الجيش يوم الأربعاء عملية عسكرية صوب مديرية مكيراس . وانطلقت وحدات من لواء الاماجد بمحافظة ابين صوب مديرية مكيراس . Advertisements وقال مصدر عسكري لصحيفة عدن الغد ان قوات واليات عسكرية انطلقت صوب المديرية عبر مديرية لودر. وحشد اللواء قواته خلال الاشهر الماضية تمهيدا لانطلاق معركة مكيراس التي بدأت اليوم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل .. الاماجد يطلقون معركة تحرير مكيراس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.