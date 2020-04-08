شكرا لبحثكم عن خبر محكمة تعز توضح حقيقة هدم منزل الارملة ورد قحطان والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال مكتب الإعلام بمحافظة تعز إن رئيس محكمة الاستئناف بالمحافظة، القاضي أحمد عبدالغفار الحمودي، أصدر الثلاثاء، تقريره النهائية في القضية التي أثارت ضجة إعلامية واسعة والمتعلقة بما قيل أنه إزالة منزل امرأة في المدينة بدون وجه حق.

ونشر المكتب على صفحته بفيسبوك مضامين التقرير الذي أظهر نتائج مفاجئة مختلفة كلياً عن ما تم نشره في الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.

نعيد نشر التوضيح الكامل الذي نشره مكتب الإعلام بمحافظة تعز

رئيس محكمة استئناف تعز يصدر تقريره النهائي في قضية مسمى إزالة منزل الأرملة

مكتب إعلام محافظ تعز

اصدر رئيس محكمة إستئناف تعز القاضي احمد عبدالغفار الحمودي ، يومنا هذا الثلاثاء 7 ابريل 2020م، تقريره النهائي في قضية إزالة المنزل الذي أثار ضجة إعلامية عقب نشر فيديو لامرأة تدعي انها أرملة وتم هدم منزلها وتشريدها هي واطفالها الايتام .

وقال رئيس محكمة استئناف تعز القاضي أحمد الحمودي في المؤتمر الصحفي الذي عقد يومنا هذا، انه بسبب تناول الرأي العام موضوع إزالة البيت محل هذا التقرير باستفاضة واسعة واهتمام كبير على نحو اصبح معه الموضوع الرئيسي في صفحات التواصل الإجتماعي ومحط اهتمام الحقوقيين وكثير من الكتاب والإعلاميين في الداخل والخارج، وحيث قامت بعض الفضائيات المحلية والخارجية بتخصيص مساحة لهذا الموضوع في برامجها الإخبارية، لذلك وجدنا من الأهمية بمكان إعداد هذا التقرير حتى تتجلى الحقيقة للراي العام .

واضاف رئيس إستئناف تعز، أنه بعد الإطلاع على ملف القضية وعلى كافة الوثائق والتقارير المرفقة، وبعد الانتقال والمعاينة لموقع الإزالة وأخذ أقوال الأرملة ورد حميد محمد قحطان ، وأخذ اقوال علي سيف مفرح، وأخذ أقوال عاقل الحارة الاصلي، وأخذ اقوال بعض الشهود، واخذ اقوال المستأجر للبناء الذي تم إزالته، وأخذ إفادة عاقل حارة بازرعة -المطار القديم-عامرسعيد مقطوف الحضرمي، فقد اتضح جلياً وبما لايدع مجالاً للشك الآتي :

1/ تبين أن قرار الإزالة بني على إجراءات سليمة ومتفقة مع احكام الشرع والقانون ، وان الإزالة تمت على المنزل محل القرار .

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2/ تبين ان المرأة ( الأرملة ) ورد حميد محمد قحطان لاعلاقة لها بالمنزل الذي تم إزالته لامن قريب ولامن بعيد ، ولاعلاقة لها بالارضية محل النزاع ، وان الذي قام ببناء المنزل هو علي سيف علي مفرح، احد اطراف النزاع المعروض امام المحكمة، وانه هو من قام بتاجيره للمستأجر عبدالحميد سعيد عبدالسلام الشرعبي، وهو من استلم الايجار .

3/ ان علي سيف علي مفرح قام ببناء ذلك المنزل ليلاً اثناء الخصومه المعروضه امام المحكمة رغم تعهده والتزامه امام المحكمة بعدم اي استحداث في الارض محل النزاع .

4/ أن المستأجر المذكور هو من كان يسكن في ذلك المنزل هو وعائلته ، وان الأرملة لم تسكن في ذلك المنزل نهائياً ، وان المستأجر لايعرفها نهائيا، وحضرت بعد الإزالة.

5/ تبين أن الأرملة ساكنة في فرزة الحديدة جوار بازرعة، ولديها بيت ملك مكون من طابق مسلح، وبيت آخر شعبي جوار البيت المسلح، وان البيتين ملك خالص لها هي واولادها .

6/ ان المدعو ياسين صلاح الشرعبي الذي ظهر في احد الفيديوهات مفيدا بانه عاقل المنطقة التي تقع فيها الارضية محل النزاع، بانه انتحل صفة عاقل، وانه ليس عاقل تلك الحارة، وليس عاقلاً لاي حارة، وانه كان عاقلاً قديماً لحارة غزة في الدحي وتم سحب الختم منه سابقاً على اثر مخالفات وشكاوي من الاهالي.

ودعا رئيس محكمة إستئناف تعز القاضي الحمودي في نهاية تقريره ، جميع الإعلاميين والناشطين والكتاب والحقوقين والمهتمين بالقضايا الانسانية ، ان يتحروا المصداقية فيما ينشروه ، وان يكون نقدهم نقداً بناءً وموضوعياً بعيداً عن الشخصنة والإساءة للآخرين .