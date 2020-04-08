شكرا لبحثكم عن خبر عاجل .. الجيش الوطني يسيطر ناريا على معسكر لبنات الجوف والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - اكدت مصادر اعلامية نقلا عن مصادر ميدانية في الجيش اليمني سيطرة الجيش والقبائل على قلب معسكر لبنات في الجوف بالنار بعد السيطرة على عدد من التباب المطلة عل المعسكر القريب من الحزم عاصمة المحافظة.
وقالت المصادر ان السيطرة النارية على لبنات تأتي ضمن سلسلة انتصارات تم تحقيقها في هجوم خاطف تم فيه تحرير عددا من المواقع خلال الساعات الماضية.
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