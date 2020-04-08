شكرا لبحثكم عن خبر صورة .. عنصريون يحرقون منزلا في تعز ويقتلون أطفال يسكنونه والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اصدر الاتحاد الوطني للمهمشين باليمن اليوم الاربعاء بيان ادانة واستنكار طالبين فيه الكشف عن جناة قاموا باحراق منزل على رؤوس ساكنيه في تعز مما ادى لوفاة أربعة أشقاء أطفال. وطالب الاتحاد الجهات المختصة والسلطات الحوثية بصنعاء بما ان المنطقة تتبعها امنيا بسرعة الكشف عن الجناة العنصريين وتسليمهم لينالوا جزائهم العادل. وفيما يلي نص البيان: Advertisements ببالغ الاسف يتابع الاتحاد الوطني للمهمشين باليمن استمرار مسلسل الجرائم والانتهاكات الإنسانية التي يتعرض لها السود المهمشين باليمن حيث اقدم ثلة من المجرمون القتلة فاقدي الضمير واعداء الانسانية يوم أمس الثلاثاء الموافق 2020/4/7م عند الساعة السادسة صباحا بإحراق منزل احد المواطنين المهمشين وهو المواطن فهد عقلان فارع السفاري الواقع منزله بالقرب من الشارع العام بمنطقة هجدة بمحافظة تعز حيث نتج الحريق استشهاد أربعة اطفال هم (1) جليلة فهد عقلان 18 عاما . ( 2 ) أحلام فهد عقلان 15 عاما (3) اياد فهد عقلان 7 أعوام (4) الطفلة اختر فهد عقلان 5 اعوام جميعهم لقوا حتفهم وتفحمت جثثهم وبطريقة بشعه كبشاعة مرتكب هذه الجريمة التي تجرد مرتكبيها من كل القيم الانسانية. ونحن في الاتحاد الوطني اذ ندين هذه الجريمة فإننا نطالب الجهات المختصة والسلطات الأمنية الواقعة تحت سلطة الأمر الواقع بصنعاء سرعة الكشف عن الجناة متاشدين جميع وسائل الاعلام والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية والانسانية إدانة هذه الجريمة والضغط على السلطات المعنية بالكشف عن ملابسات القضية ومحاسبة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة ليناولوا جزائهم طبقا لشرع والقانون . صادر عن الاتحاد الوطني للمهمشين باليمن بتاريخ 2020/4/8م

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