شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر آخر تطورات الوضع العسكري في محافظة الجوف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 أبريل 2020 الخليج 365 ـ خاص تمكنت قوات الجيش من استعادة عددا المواقع قرب عاصمة محافظة الجوف شمال شرقي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن قوات الجيش شنت أكثر من هجوم متزامن على مواقع للمليشيا شرقي مديرية الحزم. Advertisements وأضافت المصادر أن المواجهات التي استمرت لساعات واستخدم فيها الطرفان مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة أسفرت عن قتلى وجرحى من الجانبين. وأكدت أن قوات الجيش تمكنت من استعادة السيطرة على مناطق البرش والجدافر واللبنات. وأشارت إلى أن المواجهات بين القوات الحكومية والمليشسيا مازالت مستمرة حتى لحظة كتابة الخبر

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