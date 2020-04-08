شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صنعاء.. التحالف يقصف مواقع لمليشيا الحوثي في نهم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 أبريل 2020 الخليج 365 ـ صنعاء قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الأربعاء، 08/نيسان/2020، مواقع حوثية في محافظة صنعاء.

Advertisements وقالت مصادر محلية إن مقاتلات التحالف استهدفت بأكثر من غارة مواقع حوثية في مديرية نهم شرقي صنعاء. ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الجوي

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