شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد.. صورة تكشف حجم اجرام مليشيا الحوثي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 أبريل 2020 نشر وضاح الجليل على موقع التواصل الاجتماعي صورة لحوثي أصابته الالغام البحرية للحوثي. Advertisements وقال وضاح: هذا الحوت كان مسالما أيضا؛ اصطادته ألغام الحوثيين البحرية وهو يمارس حياته الطبيعية. وتساءل: هل كان ينبغي أن يكون خيلا ليُبكى عليه؟!.

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