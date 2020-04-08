المشتركة تصد هجومين للحوثيين في حيس جنوب الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 أبريل 2020

الحديدة - الخليج 365

تصدت القوات المشتركة لهجومين متفرقين نفذتهما مليشيات الحوثي على مواقعها في الإتجاه الغربي والشمال الغربي لمديرية حيس جنوب الحديدة ، جراء خرق المليشيات وقف إطلاق النار.



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وذكرت مصادر ميدانية في القوات المشتركة أن وحدات من اللواء الحادي عشر عمالقة خاضت اشتباكات عنيفة أثناء تصديها لهجوم شنته مليشيات الحوثي بالقرب من “مثلث العدين” ، وتمكنت من كسر الهجوم وتكبيد المليشيات خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

وأفادت المصادر أن القوات المشتركة أحبطت عملية هجوم أخرى قامت بها المليشيات باتجاه قرية الحلة شمال غرب حيس واوقعت قتلى وجرحى في صفوف المليشيات.

وكانت القوات المشتركة قد تصدت يوم أمس لهجومين منفصلين لمليشيات الحوثي في الدريهمي وشارع الخمسين شرق مدينة الحديدة.