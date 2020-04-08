مواجهات بقطاعين جراء خروقات حوثية في الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 أبريل 2020

الحديدة - الخليج 365

شهدت جبهة الساحل الغربي، إشتباكات في قطاعين جراء خروقات جديدة من قبل المليشيات الحوثية أنتهت بتكبيدها خسائر بشرية ومادية.



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وقال مصدر ميداني في القوات المشتركة أن المليشيات الحوثية المدعومة ايرانيا شنت قصفا بالأسلحة الرشاشة وقذائف المدفعية صوب مواقع للقوات المشتركة في كيلو 16 ومحيط مدينة الصالح شرق مدينة الحديدة.

واضاف المصدر أن وحدات من القوات المشتركة ردت على مصادر النيران قبل ان يتطور القصف الى إشتباكات استمرت زهاء ساعة تكبدت خلالها المليشيات قتلى وجرحى .مؤكدا أن مدفعية القوات المشتركة حققت إصابات مباشرة في مواقع المليشيات.

وفي قطاع الدريهمي عاودت المليشيات الحوثية إستهداف قرى ومزارع المواطنين جنوب وجنوب شرق مركز المديرية كما حاولت استهداف القوات المشتركة بقصف مكثف باسلحة رشاشة، وفقا لذات المصدر. مؤكدا أن القوات المشتركة رصدت بدقة مصادر النيران واخمدتها بالسلاح المناسب، كما اوقعت في صفوف الميليشيات قتلى وجرحى