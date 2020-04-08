شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. قوات الجيش تسيطر على التباب المحيطة بمعسكر اللبنات بالجوف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 أبريل 2020

الخليج 365 ـ خاص:

أحرزت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تقدما كبيرا في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن.



Advertisements

وذكرت مصادر عسكرية إن قوات الجيش تمكنت، فجر اليوم الأربعاء، 08/نيسان/2020، من السيطرة على كافة التباب المحيطة بمعسكر اللبنات بالمحافظة.

وأضافت المصادر إن المعسكر اللبنات، القريب من مأرب، بات شبه مؤمن من قوات الجيش.

وكانت المليشيا قد سيطرت على المعسكر مطلع الشهر الجاري