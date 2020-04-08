سفير أمريكا لدى اليمن يدين مجزرة الحوثيين بحق سجينات تعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

أعرب السفير الأمريكي لدى اليمن كريستوفر هنزل، عن إدانته استهداف الحوثيين السجينات في السجن المركزي بمدينة تعز جنوبي البلاد يوم الأحد الماضي.



وذكر هنزل، في بيان مقتضب، أنه يدين الحوثيين لإطلاقهم الصواريخ وقذائف الهاون على تعز في الخامس من أبريل نيسان الجاري والتي أصابت قسم النساء في السجن المركزي، مما أدى إلى مقتل وجرح العديد من الضحايا.

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وتابع "يجب أن يتوقف العمل الاستفزازي والتصعيدي من قبل الحوثيين في اليمن".

وختم أن الولايات المتحدة تدعو كافة الأطراف اليمنية إلى العمل على إيجاد حل سياسي فوري.

وجاء بيان السفير الأمريكي بعد يومين من مقتل نحو ثماني نساء وإصابة أخريات بقصف من قبل الحوثيين استهدف قسم النساء في السجن المركزي بمدينة تعز