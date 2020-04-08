شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــاجل : فيروس كورونا تم تطويره بمركز أبحاث حكومي في في هذه الدولة العظمئ.. وفيديو يفجر مفاجأة خطيرة وفتح تحقيق طارئ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فتجت لجنة التحقيقات الروسية، اليوم الثلاثاء، ملفا جنائيا بسبب ظهور فيديو في موقع “تويتر” يزعم ضلوع مركز ابحاث روسي حكومي في تصنيع فيروس كورونا المستجد ونشره عمدا.

وفي هذا السياق أشارت المتحدثة باسم اللجنة، سفيتلانا بيترينكو، إلى أن الملف الجنائي تم فتحه بتهمة “القيام عمدا بإشاعة أنباء مضللة حول ظروف تهدد حياة المواطنين وسلامتهم”.

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“بيترينكو” أوضحت أيضا أن أحد مستخدمي “تويتر” نشر فيديو يزعم أن فيروس كورونا تم تطويره في مركز الأبحاث الحكومي “فيكتر” في مدينة نوفوسيبيرسك الروسية، ليتم نشره لاحقا وبصورة متعمدة في روسيا والصين عن طريق انفجار.

وظهر فيروس كورونا المستجد أواخر ديسمبر الماضي، في مدينة ووهان الصينية، لينتقل إلى عشرات من الدول.

وفي 11 مارس، صنفت منظمة الصحة العالمية تفشي مرض “كوفيد-19″، الذي يثيره هذا الفيروس كوباء عالمي.

هذا وأعلنت السلطات الصحية الروسية، الثلاثاء، تسجيل 1154 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم واحد، ما يرفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 7497 حالة.

ووفقا لحسابات وكالة “بلومبرج” للأنباء، فإن هذه الزيادة تعني ارتفاع عدد الإصابات بـ18 بالمائة خلال يوم واحد.

ولفتت الوكالة إلى أن 697 من الإصابات الجديدة سُجلت في موسكو وحدها.

كما سجلت البلاد 11 وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 58 حالة.

من ناحية أخرى، ارتفع عدد المتعافين إلى 494 حالة.

يشار إلى أنه حتى مساء، الثلاثاء، بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم أكثر من مليون و363 ألفا، توفي منهم أكثر من 76 ألفا، فيما تعافى ما يزيد عن 293 ألفا بحسب موقع Worldometer.