شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الان: وصول اول حافلة جماعية محملة بالمرحلين من المملكة إلى مارب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد مصدر مسؤول بمنفذ الوديعة الحدودي وصول أول باص محملا بالمرحلين من المملكة العربية السعودية إلى محافظة مأرب .

وقال المصدر أن 40 شخص وصلوا قبل لحظات إلى منفذ الوديعة على متن حافلة سعودية للنقل جماعي ممن تم ترحيلهم من المملكة إلى محافظة مأرب.

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وأشار المصدر أن بلاغات الشاعر اليمني محمد المسمري قد تحققت بوصول اول باص من أصل 18 حافلة قادم من الاراضي السعودية وعلى متنه 40 راكبا من أصل 720 شخص ممن تم ترحيلهم من السجون السعودية إلى الأراضي اليمنية .

وكان الشاعر المسمري قد أطلق في وقت سابق بلاغ عاجل إلى سلطات الشرعية والأجهزة الأمنية بمنفذ الوديعة بوصول “18” باصاً ممتلئة بمرحلين يمنيين رحلتهم السعودية من سجن الداير وسجون جيزان جنوبي المملكة .