شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. كيف نحتاط من فيروس كورونا بالنوم؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعزيز المناعة، هي أفضل طريقة فعالة في مقاومة الفيروسات، لذلك خلال فترة وباء COVID-19 من المفيد تذكر عادة قديمة سبقت اعلان فترة “العزلة الذاتية”.

تقول الدكتورة ألكسندرا بوتشكوفا كبيرة الباحثين في مختبر بيولوجيا النوم والاستيقاظ بمعهد النشاط العصبي العالي في حديث لراديو سبوتنيك، إن نظام النوم الصحيح مهم ليس فقط في الحياة الاعتيادية، بل وفي فترة العزلة الذاتية العامة.

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تقليديا النوم 8 ساعات ضروري للحصول على الراحة واستعادة القوة والنشاط قبل يوم العمل. وهذا مهم أيضا في فترة العزلة الذاتية، مع أنه لا حاجة للنهوض للذهاب إلىى العمل.



ووفقا لبوتشيكوفا “في فترة العزلة الذاتية يجب الحصول على فترة نوم جيد، من أجل تحسين عمل منظومة مناعة الجسم. لأن سوء النوم أو اضطرابه يؤدي إلى ضعف مناعة الجسم. وانخفاض مناعة الجسم عند البعض وعند البعض الآخر تعمل بصورة غير منتظمة، ما ينجم عنه ظهور مشكلات في منظومة المناعة الذاتية”.



وتضيف، “يمكن للإنسان في فترة العزلة الذاتية أن يجلس أمام الكمبيوتر إلى الرابعة صباحا والنوم إلى الساعة الثانية بعد الظهر، ومن ثم الخلود إلى النوم في السادسة من صباح اليوم التالي وبعدها لا يعرف متى سينام من جديد.



وهذا خيار سيء جدا، لأن جسمنا يعمل وفق إيقاع معين. وعندما يحصل هذا الاضطراب يؤدي إلى خلل في تزامن الساعات الداخلية للجسم. لأنه عندما تعمل نظم الجسم بزمن مختلف فإنه يؤثر سلبا في الحالة الصحية للإنسان.



لذلك تنصح بوتشكوفا، بضرورة النوم 8 ساعات حتى خلال فترة العزلة الذاتية، في غرفة جيدة التهوية ومظلمة وهادئة.

