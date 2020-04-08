شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. لأول مرة الأحزاب اليمنية تقف ضد " الإمارات " وتصدر بيان شديد اللهجة وتطالب الرئيس " هادي " بالتحرك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - طالبت تحالف الأحزاب السياسية اليمنية الرئيس " هادي " بالوقوف ضد تشكيل ميلشيات بتعز من قبل اي طرف من الأطراف .

واكد بيان صادر عن التحالف رفض استغلال أي طرف محلي أو اقليمي- في اشارة الى الإمارات -حاجة تعز الاقتصادية لخلق ميلشيات .

واعتبر البيان ان اي خروج عن مؤسسات الدولة وتشكيل ميلشيات بتعز مرفوض .

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