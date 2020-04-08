شكرا لقرائتكم خبر عن مسلحي حزب الإصلاح يخترقون حزام الضالع ويختطفون مواطن إلى جهة مجهولة..صورة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر خاصة عن إختطاف المواطن خالد الزنداني من وسط مدينة قعطبة بمحافظة الضالع.

وقالت المصادر ان مسلحين تابعين لأحد معسكرات حزب الإصلاح بالضالع اقدموا على اختطاف الزنداني بطريقة همجية بالقرب من نقطة الشرطة العسكرية الذي تفرجت على ما حدث.

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واوضحت المصادر ان حزب الاصلاح تمكن من إختراق الضالع ببناء معسكرات تابعة له وبهذا الفعل يختبر ردة فعل الحزام الأمني الذي يسيطر أمنياً على الضالع.

المصادر ذكرت أن الجناح المسلح للحزب يعمل على مد نفوذه لإحداث الرعب والخوف في كل من ينتقد فسادهم و عمليات الفيد والخصم من اكراميات الجنود.

وأشارت المصادر ان معسكرات تتبع جناح الاصلاح تقوم بصرف إكراميات للقادمين من مربع الحوثي من إب وذمار وصنعاء والرضمة ويعودون لمناطق سيطرة الحوثي ويتم حرمان من هم بالجبهات