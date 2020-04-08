عـــــاجل : اصابة توكل كرمان بفيروس "كورونا"

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عدن - ياسمين التهامي - كشف مصدر قريب من الإخوانية، توكل كرمان المقيمة في تركيا، إنها أصيبت قبل أيام بأعراض فيروس كورونا المستجد، ونقلت إلى المستشفى بداية الأسبوع الجاري، بعد أن ساءت حالتها الصحية.
وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إن توكل كرمان ترقد حاليًا في المستشفى وحالتها الصحية حرجة، مشيرًا إلى أن هناك تخوفات لدى أسرتها، بعد أن تسربت معلومات طبية أنها تعاني أيضًا من مرض نقص المناعة.
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المصدر ذاته، قال إنها تلقت نصائح من أحد قيادات الإخوان المسلمين المتواجدين في تركيا، أن تتجه على الفور إلى عبدالله الزنداني في حال تبين أنها مصابة بفيروس كورونا، ولم تتحسن حالتها في المستشفى، أو تتوجه إلى الشيخ عبدالمجيد الزنداني إن كانت مصابة بالايدز
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