شكرا لقرائتكم خبر عن عـــــاجل : تعين العميد "احمد علي" في منصب رفيع بقرار من هادي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ذكرت مصادر صحفية أن الحكومة اليمنية قررت تعيين نجل صالح في منصب قيادي غسكري. ورفع العقوبات عنه. واكدت إقالة عددمن القيادات العسكرية والأمنية في الشرعية شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements

وأضافت المصادر: أن الحكومة قررت تعيين العميد أحمد بمنصب لن تكشف عنه

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