عـــــاجل : ليس الحوثي ولا الانتقالي.. نبأ كارثي وخطر داهم يهدد مارب ومليوني نازح فيها

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عدن - ياسمين التهامي - اطلق الشاعر اليمني محمد عبدالله المسمري بلاغاً عاجلاً إلى السلطات الرسمية في الحكومة الشرعية والجهات المعنية في منفذ الوديعة الحدودي بمحافظة حضرموت جنوبي البلاد .

وحذر المسمري السلطات في الحكومة الشرعية وبالأخص القائمين على منفذ الوديعة الحدودي من “18” باصاً ممتلئة بمرحلين يمنيين رحلتهم السعودية من سجن الداير وسجون جيزان جنوبي المملكة .

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وقال المسمري أن في كل باص ” 40 ” شخص ممن تم ترحيلهم بإجمالي ” 720″ مرحل مشيراً إلى إن معظمهم مجهولين الهوية دخلوا تهريب منذ فترة قبل أن قامت السلطات السعودية بترحيلهم اليوم إلى اليمن .

وأشار الشاعر اليمني الذي يقطن حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية إلى إن الباصات تحركت من نجران في وقت سابق ومن المتوقع أن ستصل إلى منفذ الوديعة الحدودي بمحافظة حضرموت الليله في تمام الساعه الواحدة بعد منتصف الليل .



وحذر المسمري السلطات الرسمية في الحكومة اليمنية والجهات المعنية بمنفذ الوديعة من السماح بإدخالهم إلى الأراضي اليمنية أو نقلهم إلى مأرب حسب نوايا السلطات السعودية ، قبل إخضاعهم للحجر الصحي لمدة 14 يوم مشددا على ضرورة التعامل معهم بحزم وصرامة نظرا لما تقتضية المصلحة العامة للشعب اليمني



مطالباً الاجهزة الامنية في المنفذ الى التيقض والحذر وتحمل المسؤولية الملقاه على عاتقهم امام ابناء الشعب اليمني خلال المرحلة الحرجة التي يمر بها العالم اجمع وعدم التساهل والتماهي معهم بالافراج عن بعضهم بوساطات او مقابل مبالغ مالية قبل انتهاء مدة الحجر الصحي المحددة من قبل منظمة الصحة العالمية بأربعة عشر يوم .

ودعا السلطات في الحكومة الشرعية إلى تجهيز المخيمات الصحية وأماكن ومعدات الرعاية اللازمة خلال الحجر الصحي حتى لا يضطر أحدهم للهرب أوالدخول إلى أحد المحافظات اليمنية من خلال التهريب ودفع مبالغ مالية مقابل ذلك الخروج من الحجر .

اللهم اني بلغت اللهم فاشهد