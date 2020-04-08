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خطر داهم يجتاح أغلب المحافظات اليمنية والـ24 ساعة القادمة هي الأخطر وتحذيرات شديدة للمواطنين ومؤسسات الدولة

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عدن - ياسمين التهامي - حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية في اليمن بشدة المواطنين والمزارعين قاطني محافظات (صعدة ،عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء وأجزاء من إب والضالع وجبال لحج وأبين وشبوة) خاصة الأطفال وكبار السن من موجة البرد الشديدة جدا خلال الـ24 ساعة القادمة.

وأهاب المركز في نشرته الجوية اليوم الأربعاء، بالجهات الرسمية ذات العلاقات وكلا حسب اختصاصه باتخاذ الإجراءات اللازمة
من التأثيرات المتوقعة لموجة البرد تلك ومتابعة النشرات الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد والتفاعل معها حفاظا على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة. 

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جديد "الخليج 365"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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وتوقع المركز أن يسود طقس شتوي جاف شديد البرودة جداً مع احتمالية تكون الصقيع على المرتفعات الجبلية.

 

وأكد أن الطقس شديد البرودة يشمل المرتفعات الجبلية، خاصة محافظات صعدة ،عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء وأجزاء من إب والضالع وجبال لحج وأبين وشبوة.

 

وأشار إلى أن الطقس سيكون بارداً على الصحاري والهضاب الداخلية أثناء الليل والصباح الباكر.

 

وبحسب المركز فإن أجزاء واسعة من بلادنا تتأثر بامتداد المرتفع الجوي السيبيري خاصة

 

المحافظات الجبلية والصحاري والهضاب الداخلية مصحوبة بكتلة هوائية شديدة البرودة والجفاف.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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