ورد للتو : كارثة مزلزلة تضرب تركيا والرعب والهلع يجتاح المواطنيين وجميع المدن التركية مهددة بالإنهيار خلال الساعات المقبلة.. "شاهد"

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عدن - ياسمين التهامي - قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن بلاده فرضت حظر تجول جزئياً على المواطنين الذين تقل أعمارهم عن 20 عاماً يبدأ سريانه من منتصف ليل الجمعة في إطار إجراءات لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

وأضاف أردوغان، الجمعة، أن أنقرة قررت أيضاً إغلاق 31 مدينة أمام حركة المركبات باستثناء الإمدادات الحيوية، بهدف احتواء الانتشار، مشدداً على أن ارتداء الكمامات سيكون إلزامياً في الأماكن المزدحمة.

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من جهته، أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، إصابة أحد أعضاء المجلس العلمي لمكافحة كورونا بالفيروس، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء "الأناضول" على تويتر.

كما قال قوجة إن عدد الوفيات بسبب تفشي كورونا زاد بواقع 69 إلى 425 الجمعة، بينما ارتفع عدد الحالات المؤكدة بواقع 2786 إلى 20921.

وأشار إلى أن 16160 فحصاً تم إجراؤها في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة ليصل العدد الإجمالي للفحوص، التي أجريت في البلاد منذ بدء التفشي إلى 141716.

إلى ذلك لفت إلى أن حصيلة المتعافين من الفيروس بلغت 484 شخصاً حتى اليوم. وبخصوص الوفيات، أوضح أن 56 ولاية من أصل 81، شهدت حالات الوفاة.



وذكر أن 12 ألفاً و231 إصابة كورونا سجلت في إسطنبول، و1105 في إزمير، و860 في أنقرة، و601 في قونيا، و500 في كوجا إيلي.

كما أضاف قوجة أن عدد الوفيات لمن تجاوزوا 50 عاماً يزداد تدريجياً، ومعدل الرجال أكثر من النساء، إضافة إلى أن 78.7% ممن فقدوا حياتهم بسبب كورونا أعمارهم فوق الستين.

وأكد أن اللجنة العلمية لمكافحة كورونا قررت اتخاذ تدابير أكثر صرامة لتقييد الحركة في المناطق التي يشكل الفيروس خطراً عليها.