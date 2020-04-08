شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــاجل : مجتهد يفجر مفاجأة مرعبة ومدوية بشأن فيروس "كورونا" في السعودية (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعتبر المغرد الشهير “مجتهد” تصريحات وزير الصحة السعودي الذي قال ان 4 دراسات توقعت وصول الإصابات بفيروس كورونا من 10 آلاف إلى 200 ألف خلال الأسابيع القادمة اعتبره تهيئة للاعتراف بالأرقام الصحيحة في بلاده.

وقال مجتهد في تغريدة على تويتر مشيرا الى تصريحات وزير الصحة السعودي “هذا منسوب لوزير الصحة هي تهيئة للاعتراف بالأرقام الصحيحة التي هي فعلا بعشرات الآلاف الآن وليس خلال أسابيع”.

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وفجر “مجتهد” في تغريدة سابقة مفاجأة صادمة عما قال إنها الأعداد الحقيقية للمصابين بفيروس كورونا المستجد في السعودية، مؤكدا أن الوضع في المملكة أصبح مخيفاً جداً.

وقال “مجتهد”، إن الأرقام الحقيقية للوباء في كافة المملكة مخيفة، مشيرا إلى وجود أكثر من الف حالة في مستشفى الشميسي بالرياض مع مئات الحالات في المستشفيات الأخرى بخلاف الآلاف من الحالات في الحجر دون مستشفى.