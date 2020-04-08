شكرا لمتابعة خبر عن عااجل: "احمد علي" في منصب رفيع بقرار من الشرعية .شاهد كيف تم تعيينه هام جدا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/04/08 الساعة 10:27 صباحاً (الخليج 365 _ متابعات ) متعلقات هند البحرينية تتحدث عن إصابة 74 عامل توصيل بكورونا ثم تتراجع Advertisements شاهد.. الفنانة الكويتية “حياة الفهد” تتخذ إجراءات قوية ضد المسيئين لها على مواقع التواصل شاهد : الفنانة المغربية ميساء مغربي تتعرض لموقف محرج على الهواء.. (شاهد بالفيديو) كيف ردت على منتقدي شفتيها! وردنا الآن: ليس الحوثي ولا الانتقالي.. نبأ كارثي وخطر داهم يهدد مارب ومليوني نازح فيها

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