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عدن - ياسمين التهامي - دولة عربية تعلن رسمياً تسجل أول حالة إصابة في منطقة جنوبية لها بـ«كورونا»

أعلنت سلطات دولة جنوب السودان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد.

وأكد نائب رئيس جنوب السودان، ريك مشار،خلال الساعات الماضية أن الفيروس إصاب امرأة في سن 29 عاما وصلت البلاد في 28 فبراير الماضي قادمة من إثيوبيا. جديد اب برس Advertisements ​ وأشار "مشار" إلى أن المريضة تتلقى العلاج في الحجر الصحي.

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